Управление ПФР по Орловской области сообщает о подозрительных звонках на телефоны доверчивых пенсионеров.

По словам сотрудников Управления, мошенники звонят пенсионерам и рассказывают о дополнительных выплатах к пенсии в размере 2000 тысяч.

И что самое главное, ходить никуда не нужно, нужно только открыть дверь сотрудникам пенсионного фонда.

Есть и еще один сценарий звонков. Мошенники звонят пожилым людям и рассказывают о начале массовой замены пенсионных удостоверений. И здесь тот же принцип: ходить никуда не нужно, сотрудники фонда придут и все сами сделают, главное – открыть дверь.

Управление ПФР предупреждает граждан, что сотрудники пенсионного фонда не обзванивают своих клиентов и уже тем более не ходят по квартирам.

Если вам звонят и представляются сотрудником пенсионного фонда – это мошенники!

Всю информацию по деятельности Пенсионного фонда в Орловской области можно получить по телефонам 72-92-36, 72-92-00, 63-37-00.

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