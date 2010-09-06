Работники ООО «Газпром межрегионгаз Орел» и АО «Газпром газораспределение Орел» совместно с сотрудниками службы судебных приставов активизировали работу по взысканию задолженности с неплательщиков за потребленный газ.

Отключение от системы газоснабжения применялось к абонентам, имеющим неоплату или неполную оплату потребленного газа от двух месяцев и более.

Приставы также описывали и арестовывали имущество должников по уже вынесенным судебным решениям о взыскании задолженности.

Участники рейда посетили пять домовладений, в отношении владельцев которых в службе судебных приставов находятся исполнительные документы. Некоторые из них еще раньше, из-за накопления большой задолженности, и в соответствии с законодательством были отключены от системы газоснабжения, причем, неоднократно. Теперь к собственникам этих домовладений судебными приставами была применена самая жесткая и действенная мера - арест имущества должника (в соответствии со ст.80 №229-ФЗ от 02.10.2016).

 У хозяина дома в д. Жилина Орловского района согласно базе учета данных абонентской службы территориального участка накопилась сумма, превышающая 30 тыс. рублей. Газовики неоднократно предупреждали владельца жилья о растущем долге, однако абонент не торопился заплатить за потребленный энергоресурс. В результате в судебные органы  были направлены документы о взыскании задолженности. После этого газовики посетили неплательщика уже в компании судебных приставов, которые арестовали принадлежащее хозяевам имущество.

Во время рейда газовики разбирались с каждым должником отдельно и терпеливо разъясняли, что в основе их долгов лежит не только халатное отношение к своим обязательствам, но и несоблюдение установленных договорами о поставке газа и законодательством норм и правил потребления газа.

Такие же крайние меры были применены в одном из домов по улице Болховской в Орле, хозяин которого накопил существенный долг, и ранее уже было проведено отключение газового оборудования дома от системы газоснабжения. Судебные приставы арестовали принадлежащий абоненту холодильник. Теперь для возобновления подачи природного газа ему, как и многим другим должникам, придётся не только погасить задолженность, но также оплатить работы по приостановлению, а также последующему подключению газового оборудования к системе газоснабжения.

- Несоблюдение абонентами платежной дисциплины привело к тому, что задолженность населения области перед газоснабжающей организацией составила уже 353,8 млн. руб., просроченная - 98,1 млн руб., - отметил заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Орел» по работе с социально значимой категорией потребителей Сергей Тюрин. – Для Орловской области это значительная сумма, поэтому мы активизировали работу в данном направлении. Мероприятия проводятся в соответствии с соглашением о взаимодействии между ООО «Газпром межрегионгаз Орел» и УФССП РФ по Орловской области. В ближайшее время аналогичные совместные рейды пройдут как в областном центре, так и в сельских районах региона.

С начала года в отношении абонентов подано более 2,8 тыс. исковых заявлений о взыскании задолженности за потребленный природный газ на сумму 16,5 млн рублей. рублей. Вынесено судебных решений уже 1259 на сумму более 8 млн рублей. В Управление Службы судебных приставов по Орловской области на исполнение было направлено 1771 исполнительных документов (что почти в полтора раза больше, чем за этот же период в прошлом году) на сумму более чем 11 млн рублей. 

Справка: 

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 №307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов» несвоевременная оплата счетов за поставленный газ физическими лицами влечет:

1. Ежедневное начисление пени при задержке платежа на срок от 31 до 90 дней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ; от 90 дней и более – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ;

2. Приостановку газоснабжения до полной оплаты долга.  Работы по отключению и повторному включению газа выполняются за счет абонента. 

3. Взыскание долга в судебном порядке с возмещением судебных издержек. Если физическое лицо игнорирует решение суда, судебные приставы могут в установленном порядке: 

- наложить арест на имущество;

- принудительно реализовать имущество;

- ограничить выезд такого лица за границу.

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