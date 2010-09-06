В Орловской области микрофинансовые организации поделили на микрофинансовые и микрокредитные компании.

Об этом рассказал управляющий Отделением по Орловской области ГУ Банка России по ЦФО Юрий Мишустин.

Если у организации капитал не менее 70 млн рублей – это микрофинансовая компания. Таким компания разрешено привлекать средства от населения от 1,5 миллионов рублей, выпускать облигации и выдавать займы физлицам до 1 млн рублей.

В настоящее время в Орловской области ведут свою деятельность 58 офисов микрофинансовых компаний и микрокредитных компаний из других регионов страны, а также 22 офиса региональных микрокредитных компаний. Эти компании могут выдавать займы в размере до 500 тыс. рублей и привлекать денежные средства только от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Займы для юридических лиц (до 3 млн рублей) могут выдавать и микрофинансовые компании и микрокредитные компании.

В Отделении по Орловской области ГУ Банка России по ЦФО отметили, что при обращении в микрофинансовую организацию, следует уточнить ее статус в государственном реестре