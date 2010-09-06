В регионе за 2017 года сбор урожая зерна должен составить не менее 2,4 млн тонн.

Об этом заявил заместитель председателя регионального правительства по АПК Дмитрий Бутусов.

Этот показатель станет главным индикатором в реализации госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Орловской области».

Площадь под озимыми зерновыми в Орловской области составляет 430 тысяч гектаров.

Сельхозпредприятия региона уже посеяли больше 288 тыс. га ранних яровых зерновых и зернобобовых культур. Завершается и сев поздних яровых.

На сегодняшний день посеяно 57,5 тыс. га кукурузы на зерно, что составляет 96,9 от запланированного и 87,6 тыс. га гречихи – 94% от запланированного.