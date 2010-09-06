В Орловской области за I квартал текущего года количество предоставляемые услуг многофункциональными центрами увеличилось почти на 30 процентов.

В течение первого квартала 2017 года жители области получили в многофункциональных центрах 88 522 услуги. За аналогичный период прошлого года эта цифра равнялась 68 866 услуг.

Такие данные привел начальник управления информационных технологий администрации области Евгений Злоткин.

Всего на территории области действуют 25 МФЦ и 67 офисов многофункциональных центров. В них работают 285 окон обслуживания.

За 2016 год через МФЦ области всего было предоставлено 379 875 федеральных, региональных и муниципальных услуг.

С 1 февраля текущего года в МФЦ Орловской области можно получить, заменить общегражданские паспорта и загранпаспорта, а также заменить водительские удостоверения.

А с 1 ноября 2017 года планируется организация предоставления услуг Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства в МФЦ Орловской области.