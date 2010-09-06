Аграрный форум «Шатилово» пройдет в 27-29 июня на базе Шатиловской сельскохозяйственной опытной станции.

В рамках форума 28 июня в поселке Шатилово состоится и традиционный для Орловской области День поля.

Также в этот день пройдет Ярмарка сортов и гибридов.

Начало мероприятиям форума даст Международная конференция, в которой примут участие , ведущие ученые России и зарубежья, сельхозтоваропроизводители, специалисты органов управления АПК.

А 29 июня участники форума увидят экспериментальные поля научно-производственного предприятия «Дубовицкое» и осмотрят посевы сортоучастка Орловского филиала Госсорткомиссии.