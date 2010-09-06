Специалисты управления Роспотребнадзора по Орловской области составили радиационно-гигиенический паспорт региона.

Под контроль попали 212 населенных пунктов, входящих в зоны радиационного загрязнения.

Специалистами управления отобрано 1275 проб пищевых продуктов на содержание радиоактивных веществ. Все продукты – местного производства.

В исследованных пробах продуктов содержание радионуклидов цезия-137 значительно ниже нормативных значений.

В пробах питьевой воды на территории области не зафиксировано превышений по показателям радиационной безопасности.

Результаты радиационного мониторинга на территории Орловской области свидетельствуют, что радиационная обстановка характеризуется как удовлетворительная.

Специалисты Роспотребнадзора сообщили, что уровень естественного радиоактивного фона в регионе соответствуют естественным значениям, характерным для Орловской области до аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

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