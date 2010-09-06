Сегодня глава администрации города Андрей Усиков встретился с жителями дома №8 по улице Родзевича-Белевича.

На встрече он сообщил о том, что газоснабжение дома будет восстановлено в кратчайшие сроки.

Водопровод и газовая труба возле дома № 8 были повреждены 11 апреля из-за проседания дороги около застройки нового дома № 64 по ул. Бурова.

За счет городского бюджета восстановили водопровод, газоснабжение восстановили на срок в один месяц.

Сейчас жители этого дома снова остались без воды и газа.

Глава администрации сообщил, что представители орловского отделения Газпрома готовы восстановить газоснабжение. Но кто должен финансировать работы – не ясно. Газопровод не принадлежит городу.

Этот вопрос администрации города пытается выяснить в арбитражном суде. Власти города подали иск на застройщика с требованием осуществить строительство участка автомобильной дороги.

Жителей дома по улице Родзевича-Белевича пригласили еще на одну встречу с руководством «Газпром Газораспределение Орел». Встреча состоится в областной администрации в ближайшее время.

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