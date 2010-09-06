В рейтинг проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» вошли 226 участков, нанесенных жителями Орловской области, сообщает региональное отделение ОНФ.

Протяженность «убитых» в Орловской области составляет около 260 км. В Орле общественники выявили более 140 участков дорог, требующих замены асфальта.

Перечень этих дорог передан активистами Народного фронта властям.

- Жители Орловской области каждый день наносят на карту новые участки «убитых» дорог, где организовано голосование, в котором граждане оставляют голоса, выбирая самые плохие дороги региона. Рейтинг выстроен в порядке убывания голосов, отданных гражданами за участки дороги с начала запуска проекта, – говорит представитель ОНФ в Орловской области Александр Фурсов.

Мнение жителей Орловской области должно быть учтено при формировании планов дорожного ремонта на ближайшую перспективу.