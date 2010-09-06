В рейтинг проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» вошли 226 участков, нанесенных жителями Орловской области, сообщает региональное отделение ОНФ.

Протяженность «убитых» в Орловской области составляет около 260 км. В Орле общественники выявили более 140 участков дорог, требующих замены асфальта.

Перечень этих дорог передан активистами Народного фронта властям.

- Жители Орловской области каждый день наносят на карту новые участки «убитых» дорог, где организовано голосование, в котором граждане оставляют голоса, выбирая самые плохие дороги региона. Рейтинг выстроен в порядке убывания голосов, отданных гражданами за участки дороги с начала запуска проекта, – говорит представитель ОНФ в Орловской области Александр Фурсов.

Мнение жителей Орловской области должно быть учтено при формировании планов дорожного ремонта на ближайшую перспективу.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТОП-5 самых читаемых новостей 

1. Подрядчиков на строительство пешеходного моста в Орле не нашлось

2. Роспотребнадзор проверил Орловскую область на радиационную безопасность

3. Дело депутата облсовета Андрея Чижова передано в суд

4. В Орле экс-полицейского за взятку оштрафовали на 3,5 млн рублей

5. В Мценске с городских клумб выкопали 700 цветов

Продается жилой домик в пригороде Орла  

СКОРО в ОРЛЕ

  

Несколько слов

Русским народом управлять несложно, только бесполезно. Всё равно именно тебя обвинят во всех смертных грехах.
Александр II

 

Реклама на cайте 

 

Наши рекламные предложения заслуживают внимания. Подробнее

 

 

MTC

Лампы преткновения

О проблемах исполнения энергосервисного контракта, предусматривающего замену устаревших приборов уличного освещения на новые, орловские СМИ писали много раз. Читать далее

Орловцы собирают деньги для девушки, попавшей в тяжелое ДТП

Поиск

ВОПРОСЫ ДНЯ

77 орловских дворов, которые отремонтируют в этом году - список

Будущее без тайн

Что несут новые технологии — безопасность и комфорт или угрозу личному пространству? РБК - читать

МЫ ВКОНТАКТЕ