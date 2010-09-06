Орловские полицейские с коллегами из УФСБ региона провели проверку соблюдения миграционного законодательства.

Первый этап операции прошел в Орловской области с 22 мая по 2 июня.

За это время сотрудники УМВД выявили 63 случая нарушения миграционного законодательства.

Под контроль полицейских попали около 370 хозяйствующих субъектов.

Это предприятия промпроизводства, строительства, транспорта торговли и сельскохозяйственные организации.

63 нелегальных мигранта привлечены к административной ответственности. В отношении девятерых возбуждены уголовные дела по статье 322 за фиктивную регистрацию на территории области.

Во время мероприятия сотрудниками управления уголовного розыска обнаружили иностранную гражданку, которая находилась в международном розыске.

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