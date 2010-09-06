Орловские полицейские с коллегами из УФСБ региона провели проверку соблюдения миграционного законодательства.
Первый этап операции прошел в Орловской области с 22 мая по 2 июня.
За это время сотрудники УМВД выявили 63 случая нарушения миграционного законодательства.
Под контроль полицейских попали около 370 хозяйствующих субъектов.
Это предприятия промпроизводства, строительства, транспорта торговли и сельскохозяйственные организации.
63 нелегальных мигранта привлечены к административной ответственности. В отношении девятерых возбуждены уголовные дела по статье 322 за фиктивную регистрацию на территории области.
Во время мероприятия сотрудниками управления уголовного розыска обнаружили иностранную гражданку, которая находилась в международном розыске.