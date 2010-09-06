Собственники в кооперативах «Энергетик», «Водопад» и «Ока» в Советском районе Орла отстояли свои гаражи.

В ходе публичных слушаний по изменению Генплана Орла, разработчики предложили снести гаражные кооперативы. А этот участок отдать под многоэтажную жилую застройки.

Такое решение вызвало недовольство владельцев. На слушаниях активно обсуждали и спорили на эту тему.

Собственники гаражей отстояли свое мнение, а администрация города поддержала решение жителей.

«Учитывая мнения собственников, разработчику проекта - научно-проектному институту «ЭНКО» - направлено ходатайство о том, чтобы оставить данную зону без изменений», - сообщил первый заместитель главы администрации города Орла Александр Муромский.