Сегодня в ходе пресс-конференции в областном Совете был поднят вопрос о ситуации с бродячими животными в Орле.

После передачи полномочий по отлову бродячих животных от городских властей на уровень области несколько лет назад, ситуация только ухудшается. 

- В прежние годы, когда отловом собак занимался город, в год отлавливали по 3500-4000 бродячих животных. В этом году речь идет о 96 животных. Может быть, вернуть эти полномочия муниципалитету? Проблема стоит очень остро, горожане жалуются на злых бродячих псов, которые представляют реальную угрозу жизни и здоровью орловцев, - задал вопрос журналист «Орловской среды» Сергей Миляхин.

Ему ответил председатель областного Совета Леонид Музалевский.

- Профильный комитет областного Совета сейчас работает над этой проблемой. Потому что там не только отлов собак: а дальше что с ними делать? Есть необходимость создания в Орле питомника для передержки бродячих животных. Здесь не просто: дали деньги, отловили собак, а дальше что? И тут же они их выпустили. Именно сейчас депутаты профильного комитета плотно занимаются  этой проблемой. Она требует комплексного подхода, - сказал он.

Когда можно рассчитывать на улучшение ситуации, сказано не было.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТОП-5 самых читаемых новостей 

1. Подрядчиков на строительство пешеходного моста в Орле не нашлось

2. Роспотребнадзор проверил Орловскую область на радиационную безопасность

3. Дело депутата облсовета Андрея Чижова передано в суд

4. В Орле экс-полицейского за взятку оштрафовали на 3,5 млн рублей

5. В Мценске с городских клумб выкопали 700 цветов

Продается жилой домик в пригороде Орла  

СКОРО в ОРЛЕ

  

Несколько слов

Русским народом управлять несложно, только бесполезно. Всё равно именно тебя обвинят во всех смертных грехах.
Александр II

 

Реклама на cайте 

 

Наши рекламные предложения заслуживают внимания. Подробнее

 

 

MTC

Лампы преткновения

О проблемах исполнения энергосервисного контракта, предусматривающего замену устаревших приборов уличного освещения на новые, орловские СМИ писали много раз. Читать далее

Орловцы собирают деньги для девушки, попавшей в тяжелое ДТП

Поиск

ВОПРОСЫ ДНЯ

77 орловских дворов, которые отремонтируют в этом году - список

Будущее без тайн

Что несут новые технологии — безопасность и комфорт или угрозу личному пространству? РБК - читать

МЫ ВКОНТАКТЕ