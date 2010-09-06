Сегодня в ходе пресс-конференции в областном Совете был поднят вопрос о ситуации с бродячими животными в Орле.

После передачи полномочий по отлову бродячих животных от городских властей на уровень области несколько лет назад, ситуация только ухудшается.

- В прежние годы, когда отловом собак занимался город, в год отлавливали по 3500-4000 бродячих животных. В этом году речь идет о 96 животных. Может быть, вернуть эти полномочия муниципалитету? Проблема стоит очень остро, горожане жалуются на злых бродячих псов, которые представляют реальную угрозу жизни и здоровью орловцев, - задал вопрос журналист «Орловской среды» Сергей Миляхин.

Ему ответил председатель областного Совета Леонид Музалевский.

- Профильный комитет областного Совета сейчас работает над этой проблемой. Потому что там не только отлов собак: а дальше что с ними делать? Есть необходимость создания в Орле питомника для передержки бродячих животных. Здесь не просто: дали деньги, отловили собак, а дальше что? И тут же они их выпустили. Именно сейчас депутаты профильного комитета плотно занимаются этой проблемой. Она требует комплексного подхода, - сказал он.

Когда можно рассчитывать на улучшение ситуации, сказано не было.