Мировой суд Урицкого района Орловской области удовлетворил иск регионального Роспотребнадзора к продавцу мебели – ИП Ищенко И. В.

Ведомство обратилось в суд в интересах покупателя с иском о расторжении договора купли-продажи мебели и взыскании оплаченных за товар денег.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Орловской области, суд принял решение о расторжении договора и взыскал в пользу покупателя не только цену товара но и неустойку, компенсацию морального вреда и штраф за отказ добровольно исполнить требования потребителя.

Всего с ИП Ищенко судом взыскано 67,5 тысячи рублей.

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