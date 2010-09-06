Жилинспекция по Орловской области оштрафовала управляющую компанию за плохое содержание дома.

Жители многоквартирного дома № 52 по ул. М. Горького в Орле обратились в жилинспекцию с жалобами на свою управляющую компанию.

Сотрудники сотрудниками Управления государственной жилищной инспекции Орловской области провели проверку, в ходе которой выяснилось, что техническое состояние дома не соответствует лицензионным требованиям. А именно сотрудники управления обнаружили многочисленные следы протечек с крыши в подъезде дома, а также в квартирах 9-го этажа, образование плесени и повреждения имущества собственников (отвалившиеся обои и потолочная плитка).

УК «Жилвервис» было выдано предписание об устранении данных нарушений. Также сотрудники жилинспекции в отношении УК составили протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ.

Мировой судья Советского района назначил компании «Жилсервис» штраф в размере 125 тысяч рублей.