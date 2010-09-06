22 июня в Орле жители города отметят День памяти и скорби. Этой дате посвящен целый ряд мероприятий.

В 10.00 у стелы «Орел — город воинской славы» пройдет торжественная церемония возложения цветов.

А вечером в 22.00 здесь же у стелы пройдет уже традиционная акция «Свеча памяти». Жители города в память о погибших в годы Великой Отечественной войны зажгут свечи и выложат из них слово «помним».

Потом перед участниками акции выступят орловские артисты.

Принять участие в акции и почтить память погибших приглашаются все неравнодушные горожане.

Насыщенную программу приготовили орловские библиотеки.

21 июня в 10 часов в детской библиотеке им. Гайдара (ул. Октябрьская, 39) в 10.30 пройдет исторический час «Есть в памяти мгновение войны…».

22 июня в 10.20 в библиотечно-информационном центре им. В. Ерёмина (Московское шоссе, 151) состоится вечер памяти «А завтра была война».

Исторический хронограф «Тревожный рассвет 41-го…» начнётся в 10.30 в Детской библиотеке им. М. Горького (ул. Степана Разина, 2).

Видеоурок «Когда подходит памятная дата» в 11 часов соберёт юных орловцев в центральной детской библиотеке им. И.Крылова (ул. Ленина 16/20).

22 июня 11 часов в Детском парке откроется выставка рисунков «Выстояли и победили» клубного формирования «Юный художник». Здесь же в 12 часов стартует викторина «Мы помним – мы живём».