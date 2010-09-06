22 июня в Орле жители города отметят День памяти и скорби. Этой дате посвящен целый ряд мероприятий.

В 10.00 у стелы «Орел — город воинской славы» пройдет торжественная церемония возложения цветов.

А вечером в 22.00 здесь же у стелы пройдет  уже традиционная акция «Свеча памяти». Жители города в память о погибших в годы Великой Отечественной войны зажгут свечи и выложат из них слово «помним».

Потом перед участниками акции выступят орловские артисты.

Принять участие в акции и почтить память погибших  приглашаются все неравнодушные горожане.

Насыщенную программу приготовили орловские библиотеки.

21 июня в 10 часов в детской библиотеке им. Гайдара (ул. Октябрьская, 39) в 10.30 пройдет исторический час «Есть в памяти мгновение войны…».

22 июня в 10.20 в библиотечно-информационном центре им. В. Ерёмина (Московское шоссе, 151) состоится вечер памяти «А завтра была война».

Исторический хронограф «Тревожный рассвет 41-го…» начнётся в 10.30 в Детской библиотеке им. М. Горького (ул. Степана Разина, 2).

Видеоурок «Когда подходит памятная дата» в 11 часов соберёт юных орловцев в центральной детской библиотеке им. И.Крылова (ул. Ленина 16/20).

22 июня 11 часов в Детском парке откроется выставка рисунков «Выстояли и победили» клубного формирования «Юный художник». Здесь же в 12 часов стартует викторина «Мы помним – мы живём».

 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТОП-5 самых читаемых новостей 

1. Подрядчиков на строительство пешеходного моста в Орле не нашлось

2. Роспотребнадзор проверил Орловскую область на радиационную безопасность

3. Дело депутата облсовета Андрея Чижова передано в суд

4. В Орле экс-полицейского за взятку оштрафовали на 3,5 млн рублей

5. В Мценске с городских клумб выкопали 700 цветов

 

 

  

Несколько слов

Русским народом управлять несложно, только бесполезно. Всё равно именно тебя обвинят во всех смертных грехах.
Александр II

 

Реклама на cайте 

 

Наши рекламные предложения заслуживают внимания. Подробнее

 

 

Лампы преткновения

О проблемах исполнения энергосервисного контракта, предусматривающего замену устаревших приборов уличного освещения на новые, орловские СМИ писали много раз. Читать далее

Орловцы собирают деньги для девушки, попавшей в тяжелое ДТП

Поиск

ВОПРОСЫ ДНЯ

77 орловских дворов, которые отремонтируют в этом году - список

Будущее без тайн

Что несут новые технологии — безопасность и комфорт или угрозу личному пространству? РБК - читать

МЫ ВКОНТАКТЕ