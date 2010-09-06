В 2017 году правительство Орловской области планирует построить в Кромском районе газопровод, фельдшерско-акушерский пункт, отремонтировать дорогу и сделать пристройку к сельской школе.

Газопровод на улице Солнечной в поселке Кромы обещают построить в 2017 году «при наличии экономии по результатам торгов по объектам программы «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области».

Если этой экономии не будет, что в 2018 году область обещает сделать это в 2018 году, следует из сообщения облправительства.

ФАП с жильем обещают построить в селе Кривчиково и деревне Стрелецкая в 2018 году. В этих населенных пунктах проживает 540 и 1290 человек.

В текущем году власти планируют отремонтировать автодорогу в деревню Закромский Хутор. На эти цели обещают выделить 5,7 млн рублей из средств Дорожного фонда Орловской области.

Кроме того областное правительство обещает построить пристройки к Вожовской школе, где учатся 150 детей. Сметная стоимость работ называется совсем небольшая – 2,2 млн рублей.

Все эти планы озвучены правительством по итогам встреч губернатора Орловской области Вадима Потомского с жителями Кромского района.