Сотрудники Роспотребнадзора по Орловской области сообщают, что с начала сезона активности клещей в регионе 637 человека обратилось за медпомощью.

На 16 июня в медицинские организации области обратились 637 человек, пострадавших от укусов клещей. В их числе 204 ребенка.

За аналогичный период прошлого года, количество обратившихся за помощью было на 3,8% меньше.

Лабораторные исследования показали, что 12,7 % клещей, снятых с людей инфицированы  боррелиями.  

Для исключения потенциального риска заражения инфекциями, передающимися клещами, удаленного клеща рекомендуется сдать на исследование в микробиологическую лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области».

Прием эктопаразитов для проведения лабораторных исследований проводится ежедневно с 09.00 до 18.00 по следующим адресам:

- эпидемиологический отдел ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области»: Орловская область, г.Орел, ул.Карачевская, д.56«а» (телефон -8(486) 2 77-07-18) ;

- микробиологическая лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области»: Орловская область, г.Орел, Наугорское шоссе, д.2а (телефон -8(486) 2 59-45-60);

- филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» в г.Мценске: Орловская область, г.Мценск, ул.20-июля, д.2г (телефон - 8(486) 46 2-08-39);

- филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» в г.Ливны: Орловская область, г.Ливны, ул.Капитана Филиппова, д.52 (телефон -8(486) 77 7-14-50);

- филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» в п.Кромы: Орловская область, п.Кромы, ул.30 лет Победы, д.38 (телефон - 8(486) 43 2-15-98);

- филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Орловской области» в п.Верховье: Орловская область, п.Верховье, ул.Чапаева, д.15 (телефон - 8(486) 76 2-34-96).

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

 

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