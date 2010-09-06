Все собственники «брошенных» домов заключат договоры с новыми управляющими компаниями.

Об этом рассказал заместитель главы администрации города Орла Роман Игнатушин на рабочем совещании в администрации города.

211 многоквартирный дом в Орле остался без договора управления с УК.

Глава администрации города Андрей Усиков поручил принять меры по выбору управляющей компании для «брошенных» домов.

Уже сейчас состоялось 189 общих собраний собственников по выбору способа управления.

«На 19 июня 33 дома уже заключили договоры с УК, рассказал Роман Игнатушин. - По домам, в которых собственники не примут решение о выборе способа управления, администрацией города будут проведены конкурсы по отбору управляющей организации».