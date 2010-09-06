По итогам опроса жителей городов России Орёл занял 55-ю строчку в рейтинге безопасных городов России, сообщает компания Domofond.ru.

По сравнению с 2016 годом Орел прибавил в рейтинге 16 пунктов. Всего в составлении рейтинга участвовали жители 100 крупных городов России.

Самым безопасным городом второй год в подряд жители называет столицы Чечни – Грозный. Вторым стал город Сочи Краснодарского края.

Самым опасным признан город Шахты Ростовской области, на предпоследнем 99-м месте Волгоград. 

В опросе Domofond.ru принял участие 258 441 респондент со всей России. Россиянам предлагалось оценить, насколько они согласны с высказыванием «Я живу в безопасном районе и не боюсь идти домой в темное время суток» по 10-балльной шкале.

В результате среди 100 крупнейших по численности населения городов России были выявлены наиболее и наименее безопасные.

Фото: ОКО-фото.ру 

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