По инициативе регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Заводском районе Орла убрано семь несанкционированных свалок.

Эти свалки были отмечены на интерактивной карте проекта ОНФ «Генеральная уборка».

После обращения активистов Народного фронта в администрацию Орла ликвидированы две гаражного кооператива рядом с домом № 41 на ул. Планерная.

Активистам ОНФ удалось добиться ликвидации двух свалок рядом с домами №8 и 10 по улице Планерная.

- Ранее здесь мусор был разбросан неподалеку с тротуарной дорожкой, рядом с которой находится детская площадка, – говорит активист ОНФ в Орловской области Иван Сорокин.

Благодаря обращениям ОНФ ликвидирована большая свалка мусора во дворе дома №29 по улице Планерная. Приведена в порядок площадка для мусора около дома №19 по улице 2-я Посадская.

Благодаря сигналам граждан, поступившим на интерактивную карту проекта ОНФ «Генеральная уборка», была ликвидирована несанкционированная свалка вблизи дома № 36 по улице Карачевская.

- В рамках проекта ОНФ «Генеральная уборка» проводится активная работа, и органы власти все чаще реагируют на сигналы граждан и обращения активистов Народного фронта по поводу несанкционированных свалок, – говорит член регионального штаба ОНФ в Орловской области Павел Меркулов.

На интерактивной карте проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» отмечено 140 проблемных объектов в Орловской области. Более 120 стихийных свалок было нанесено гражданами на интерактивную карту Орла. Сейчас ликвидировано 40 несанкционированных свалок, сообщает реготделение  ОНФ.

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