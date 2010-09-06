В планах администрации города разместить на улицах города 270 новых дорожных знаков над проезжей частью.

Таковы требования нового ГОСТа по безопасности дорожного движения.

Власти города потратят на это порядка миллиона рублей, руководитель Управления коммунальным хозяйством Орла» Дмитрий Зуев на рабочем совещании в администрации города.

Также в планах администрации города обустройство подходов к пешеходным переходам на 12-и улицах Орла. В бюджете уже на эти цели предусмотрены 900 тысяч рублей.

Еще 300 тысяч рублей заложены на устройство пешеходных переходов на пересечении улиц Зеленина и полковника Старинова.