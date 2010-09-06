В Орловской области Знаменский СГЦ планирует реализовать инвестиционный проект по расширению своих свиноводческих мощностей с 500 тыс. до 1 млн голов.

Проект рассчитан на три года, сообщает пресс-служба облправительства. За это время компания планирует вложить в инвестпроект 7 млрд рублей.

В планы по расширению Знаменского селекционно-генетического центра входит строительство трех племенных репродукторов на 15 тыс. свиноматок, холодильного цеха, цеха готовой продукции, цеха по убою, очистных сооружений, а также строительство комбикормового завода на территориях Кромского и Орловского района

Срок окончания реализации проекта намечен на 2020 год.