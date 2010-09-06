Специалисты Управления Роспотребнадзора по Орловской области провели качество воды в местах массового купания населения на территории региона.

Вода в некоторых водоемах не соответствовала гигиеническим нормативам.

На 20 июня этого года специалисты Роспотребнадзора обозначили четыре водоема, с несоответствием воды микробиологическим показателям, в которых не рекомендуется купаться.

Это пруд Андриабуж в Орловском районе, пруды в деревнях Разбегаевка и Ждимир Знаменского района и пруд в деревне Б. Сотниково в Урицком районе.