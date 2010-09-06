Орловский областной суд оставил в силе исковые требования природоохранного межрайонного прокурора с требованием к ЗАО «ОПЭК» вывезти с Орловского полигона ТБО известково-гипсовой композиции производства ОАО «Евраз Ванадий Тула», сообщает прокуратура Орловской области.

Известково-гипсовая композиция - это побочный продукт ванадиевого производства, который содержит токсичные вещества. 

Как уже установлено прокурорами, на орловской городской свалке прием и использование известково-гипсовой композиции проходил с нарушениями экологического законодательства.

Не оценивались качество и безопасность композиции для окружающей среды и здоровья человека, не был проведен контроль физико-химического состава продукции.

Природоохранные прокуроры назвали эти нарушения создающими угрозу загрязнения воздуха, подземных и поверхностных вод и почвы.

Требования природоохранной прокуратуры районный суд удовлетворил, но ответчик подал апелляцию. Но Орловский областной суд в удовлетворении жалобы отказал.

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