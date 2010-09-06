Министерство труда и социальной защиты России опубликовало данные о регионах РФ, где произошло снижении численности зарегистрированных безработных граждан.

В их число вошла и Орловская область.

На 1 мая текущего года численность официально зарегистрированных безработных  на территории Орловской области снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17,4 %.

Уровень фиксированной безработицы составил 1,1 %, против 1,4 % годом ранее.

За пять месяцев с начала года в области выявлено более 6,5 тысяч работников, официально не оформленных. Сейчас легализовали трудоустройство большинства из них.

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