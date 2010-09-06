В этом году в Орле запланировано начало строительства автодороги по улице Родзевича-Белевича.
Сметная стоимость строительства составляет 71,35 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации города.
Строительство автодороги будет вестись на участке от улицы Металлургов до улицы Бурова.
Длина автодороги составит 870 метров. На ней будет три полосы движения, сообщили в Управлении капитального строительства Орла.
Проектом пре предусмотрено обустройство съездов к земельным участкам многоквартирных домов и детскому саду шириной проезжей части - 6 м.
Автодорога на улице Родзевича-Белевича обеспечит транспортную и пешеходную связь между улицами Металлургов и Бурова.