В этом году в Орле запланировано начало строительства автодороги по улице Родзевича-Белевича.

Сметная стоимость строительства составляет 71,35 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации города.

Строительство автодороги будет вестись на участке от улицы Металлургов до улицы Бурова.

Длина автодороги составит 870 метров. На ней будет три полосы движения, сообщили в Управлении капитального строительства Орла.

Проектом пре предусмотрено обустройство съездов к земельным участкам многоквартирных домов и детскому саду шириной проезжей части - 6 м.

Автодорога на улице Родзевича-Белевича обеспечит транспортную и пешеходную связь между улицами Металлургов и Бурова.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТОП-5 самых читаемых новостей 

1. Подрядчиков на строительство пешеходного моста в Орле не нашлось

2. Роспотребнадзор проверил Орловскую область на радиационную безопасность

3. Дело депутата облсовета Андрея Чижова передано в суд

4. В Орле экс-полицейского за взятку оштрафовали на 3,5 млн рублей

5. В Мценске с городских клумб выкопали 700 цветов

 

 

  

Несколько слов

Русским народом управлять несложно, только бесполезно. Всё равно именно тебя обвинят во всех смертных грехах.
Александр II

 

Реклама на cайте 

 

Наши рекламные предложения заслуживают внимания. Подробнее

 

 

Лампы преткновения

О проблемах исполнения энергосервисного контракта, предусматривающего замену устаревших приборов уличного освещения на новые, орловские СМИ писали много раз. Читать далее

Орловцы собирают деньги для девушки, попавшей в тяжелое ДТП

Поиск

ВОПРОСЫ ДНЯ

77 орловских дворов, которые отремонтируют в этом году - список

Будущее без тайн

Что несут новые технологии — безопасность и комфорт или угрозу личному пространству? РБК - читать

МЫ ВКОНТАКТЕ