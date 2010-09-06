Свои проблемы жители поселка Знаменка озвучили вчера, 20 июня, во время приема граждан, который провел председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский в Орловском районе.

Основные обращения жителей касались ремонта дорог: начиная от придомовых территорий до региональных трасс.

Кроме того, жителей Знаменки волнует проблема центрального водоснабжения – остро стоит вопрос по пяти улицам. В ходе приема поступила просьба оказать финансовую помощь в строительстве ФОКа.

Личную просьбу озвучил пенсионер Николай Серпунин. Ему уже за 80, а он по-прежнему платит взносы на капитальный ремонт. Спикер регионального парламента обещал оперативно разобраться в этой ситуации и обещал настоять на пересчете платежей. Так как  по законодательств, люди, достигшие 80 лет, полностью освобождаются от уплаты взносов на капремонт.

Ряд вопросов будет решаться совместно с исполнительной властью региона, часть – по программе наказов избирателей, сказал Леонид Музалевский.

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