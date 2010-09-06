20 июня в горсовете Орла состоялось заседание комиссии по ежегодному присвоению звания «Почетный гражданин города Орла» и внесению имен граждан в «Книгу Почета» города Орла.

Список кандидатов, которые могут претендовать на эти привилегии, уже определен.

В этом году на соискание звания «Почетного гражданина» выдвинуты четыре человека. Это бывший мэр и бывший вице-губернатор Орловской области Ефим Вельковский, журналист и депутат Верховного Совета СССР Владимир Самарин, инструктор-методист «Специализированная ДЮСШ школа олимпийского резерва № 10») Николай Чупиков и гендиректор АО «Протон» Вячеслав Меньшов.

Претендентов на внесение в «Книгу Почета» в этом году тоже четверо. Это снова Владимир Самарин, директор «Орловского городского центра культуры» Елена Майорова, старший тренер-преподаватель отделения велосипедного спорта СДЮСШОР «Олимп» Алексей Афонин и легендарная заведующая орловским ЗАГСОМ (в прошлом), а ныне председатель общественно-экспертного совета при Уполномоченном по правам ребёнка в Орловской области Любовь Скульбицкая.

Выдвижение кандидатов было завершено в середине июня. Через месяц комиссия рассмотрит еще раз весь список и сделает свои предложения. Окончательное решение примут депутаты горсовета Орла на сессии перед Днем города, который, как известно, отмечается, 5 августа.

В итоге будет выбран один человек на присвоение звания «Почетный гражданин Орла» и один – на внесение в городскую «Книгу Почета».