На расширенном заседании комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству областного Совета депутаты в очередной раз пытались понять, что происходит с орловскими дорогами.

О нерешаемой проблеме им докладывал исполняющий обязанности замглавы департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Алексей Субботин.

Он рассказал, что на дорожный ремонт есть гарантии – от двух до восьми лет. Всего в области сейчас на гарантии 74 участка дорог протяжённостью 347 км. Не устранены дефекты на пяти участках, где дорожное покрытие разрушилось. В прошлом году их ремонтировало ООО «Вектор».

Почему «Вектор» не исполняет гарантийные обязательства, из рассказа докладчика было не очень понятно.

Депутаты начали задавать простые и очевидные вопросы. К примеру, как вообще готовят документы к дорожным контрактам, как контролируется их исполнение. Из ответов следовало, что все делается качественно (документы и контракты), там все прописано, обязанности сторон, условиях исполнения, гарантии и пр.

Почему при этом, контракты нарушаются, а подрядчики во многих случаях чихать хотели на свои обязательства (в том числе и гарантийные) тоже понятнее не стало.

Выступающие перед депутатами чиновники привели и положительные примеры. В частности, дефекты дорог на улицах Раздольная и Генерала Родина были устранены подрядчиками в, так сказать, добровольно-принудительном порядке, то есть без судебных тяжб.

В целом, как всегда, по отчетам чиновников складывалась вполне себе оптимистичная картина. В нее можно было бы и поверить, если бы каждый из присутствующих в зале каждый день не ездил по орловским дорогам. Всегда «ВО» было любопытно, что думают сами ответственные лица, когда едут по нашим улицам или пробираются по непроезжим дворам. Ну, не летают же они, в конце концов…

- Состояние большинства дорог в области приводит к увеличению аварийных ситуаций. Два года не могу добиться решения вопроса по улице Паровозной. Аналогичная ситуация с Тульской и переулком Южный…Конец июня уже, а тендеры ещё не проводились, - возмутился депутат Андрей Митин.

Не обошлось на комитете и без извечного диспута на тему «Почему не соблюдаются технологии» и «Можно ли класть асфальт в дождь». «ВО» уже и не вспомнит сколько лет он слышит одни и те же вопросы, и одни и те же ответы. Вопросы всё звучат, а подрядчики все кладут и кладут…

Каждый год власти обещают ужесточить контроль за дорожными работами, делают громкие заявления с трибун и на совещаниях, в СМИ, а все остается, как прежде. Время, конечно, вносит свой отпечаток в эти теоретические дискуссии. Теперь чиновники обещают применить для контроля за работами сканеры и анализаторы, пугают подрядчиков мобильными лабораториями (закупка которых, кстати, стоит немало денег).

Но, сдается, это делу не поможет. Тут нам кажется, дело не сканерах, а в выборе «правильных» подрядчиков. Пока дороги будут делать исключительно «правильные» подрядчики, диспуты будут длится вечно. А спросить будет не с кого. Невозможно контролировать самих себя, и бороться с собой крайне сложно. Хотя некоторые умеют.

Вот, вы не верите, что сможет сделать хороший дорожный ремонт фирма, который 12 мая подала заявление на регистрацию юрлица, а 9 июня выиграла многомиллионный подряд на ремонт дорог в Орле? А мы верим. Обязательно смогут. И анализаторы со сканерами им не помеха.

Можно долго рассуждать на эту тему, но там, где работали нормальные (пусть не без греха) компании, имеющие технику, людей, опыт, там ситуация не в пример лучше. Как не ругались на подрядчика (кстати, орловского), который долго и нудно делал улицу Горького (от центральной площади), но она – стоит. И зиму пережила, и весну, и в нормальном состоянии.

Не в пример многим отремонтированным в прошлом году и уже развалившимся участкам на других улицах.