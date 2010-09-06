В Орловской области с воинскими почестями перезахоронят останки шести бойцов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Церемония пройдет сегодня, 22 июня, в селе Алексеевка Покровского района.

Останки были обнаружены не в ходе поисковой операции. Как сообщили в пресс-службе облправительства, они были обнаружены случайно в ходе ремонта федеральной трассы в Покровском районе в конце мая.

Поисковикам из объединения «Огненная дуга» удалось выяснить, что это бойцы 170-й стрелковой дивизии, которые погибли в июне 1943 года. Сейчас активисты пытаются установить личность погибших.

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