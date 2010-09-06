21 июня Орловский областной суд оставил в силе избранную райсудом меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении руководителя орловской религиозной организации «Свидетели Иеговы», гражданина Дании Денниса Оле Кристенсена.

Судебное заседание длилось около четырех часов при полностью заполненном зале. Специально для участия в процессе в Орел приехали представители посольства Дании в России. Самого Кристенсена в зале заседаний не было, он участвовал в процессе посредством видеосвязи.

Напомним, 26 мая Советский райсуд Орла отправил Кристенсена на два месяца под стражу в рамках уголовного дела по экстремистской статье.

- Датчанин обвиняется в совершении преступления по части 1 ст. 282.2 УК РФ – организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Санкция статьи запредусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет, - пояснили в областном суде.

С октября прошлого года по май этого года Кристенсен, несмотря на принятые судебные решения о ликвидации религиозной организации, продолжал ее деятельность. Он созывал собрания членов «Свидетелей Иеговы «Орел» в одном из домов в Орле, организовывал проповедниче­скую деятельность, занимался финансовыми делами организации, следует из материалов уголовного дела.

Облсуд, рассматривая жалобу адвокатов гражданина Дании с просьбой о смягчении меры пресечения, не нашел оснований для изменения решения районного суда.

Орловская религиозная организация «Свидетели Иеговы – Орел» была признана незаконной решением областного суда в июне прошлого года. В октябре того же года это решение оставил в силе Верховный суд РФ. Местная религиозная организация Свидетелей Иеговы «Орел» была признана экстремистской и ликвидирована.

Основанием для такого радикального решения стали многократные факты массового распространения экстремистской литературы, ввезенной в Россию из-за рубежа. На предупредительные меры со стороны российских правоохранительных и надзорных ведомств в религиозной организации не реагировали.