Городские власти разыскивают владельцев 12 незаконно установленных на городской территории гаражей.

До 30 июня владельцы могут самостоятельно демонтировать гаражи. Речь идет о 12 гаражах в Заводском районе по переулку Молодогвардейскому и в районе домов № 124, 132 по ул. Комсомольской.

Если до этого времени собственники в добровольном порядке не уберут гаражи, то специальная комиссия вынесет решение об их сносе. Потом выбирается подрядчик, который в 30-дневный срок должен демонтировать незаконные постройки.

Гаражи будут сносить в присутствии сотрудников полиции. Гаражи будут вскрываться, имущество описывается и передается на хранение. Сами гаражи будут транспортированы по адресу Новосильское шоссе, 18, сообщили в управлении муниципального имущества и землепользования.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТОП-5 самых читаемых новостей 

1. Подрядчиков на строительство пешеходного моста в Орле не нашлось

2. Роспотребнадзор проверил Орловскую область на радиационную безопасность

3. Дело депутата облсовета Андрея Чижова передано в суд

4. В Орле экс-полицейского за взятку оштрафовали на 3,5 млн рублей

5. В Мценске с городских клумб выкопали 700 цветов

 

 

  

Несколько слов

Русским народом управлять несложно, только бесполезно. Всё равно именно тебя обвинят во всех смертных грехах.
Александр II

 

Реклама на cайте 

 

Наши рекламные предложения заслуживают внимания. Подробнее

 

 

Лампы преткновения

О проблемах исполнения энергосервисного контракта, предусматривающего замену устаревших приборов уличного освещения на новые, орловские СМИ писали много раз. Читать далее

Орловцы собирают деньги для девушки, попавшей в тяжелое ДТП

Поиск

ВОПРОСЫ ДНЯ

77 орловских дворов, которые отремонтируют в этом году - список

Будущее без тайн

Что несут новые технологии — безопасность и комфорт или угрозу личному пространству? РБК - читать

МЫ ВКОНТАКТЕ