Городские власти разыскивают владельцев 12 незаконно установленных на городской территории гаражей.

До 30 июня владельцы могут самостоятельно демонтировать гаражи. Речь идет о 12 гаражах в Заводском районе по переулку Молодогвардейскому и в районе домов № 124, 132 по ул. Комсомольской.

Если до этого времени собственники в добровольном порядке не уберут гаражи, то специальная комиссия вынесет решение об их сносе. Потом выбирается подрядчик, который в 30-дневный срок должен демонтировать незаконные постройки.

Гаражи будут сносить в присутствии сотрудников полиции. Гаражи будут вскрываться, имущество описывается и передается на хранение. Сами гаражи будут транспортированы по адресу Новосильское шоссе, 18, сообщили в управлении муниципального имущества и землепользования.