Сбербанк готов предоставить кредит в 500 миллионов рублей для Орловской области, сообщает сайт kommersant.ru

Сбербанк стал победителем аукциона на предоставлении региону кредитной линии на 577,5 млн рублей, который прошел на сайте госзакупок.

В тендере также участвовали Альфа-банк, Совкомбанк и СМП-банк.

Наименьшая цена контракта (81,6 млн рублей) оказалась у Сбербанка.

Кредитные средства области нужны для покрытия дефицита бюджета и погашения долговых обязательств. Кредит область должна погасить до 25 декабря 2018 года.

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