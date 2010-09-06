С 1 июля в Орле платежи за услуги ЖКЖ будут начисляться, исходя из новой стоимости ресурсов.

«Орловская городская газета» разбиралась, как изменятся тарифы в Орле.

С 1 июля изменится стоимость электричества, тепла, воды, газа.

Электричество по одноставочному тарифу для орловцев будет стоить 3,62 рубля за 1 кВт­ч. С 1 января по 30 июня этого года его цена составляла 3,50 рубля.

По данным ООО «Газпром теплоэнерго Орел», подорожает и теплоснабжение. Одна Гкал будет стоить 1803,25 рубля, что  на 64,33 рубля больше, чем в первом полугодии.

Горячее водоснабжение будет стоить 118,42 рубля за кубический метр, тогда как до 1 июля его цена составляла 114,2 рубля за один кубический метр.

Холодное водоснабжение подорожает на 56 копеек – с 15,25 рубля до 15,81 рубля за кубический метр.

Водоотведение обойдется в 13,19 рубля, тогда как прежняя цена была 12,72 рубля за один кубический метр.

Единственный тариф, который пока остается под вопросом, — тариф за газ. Сейчас кубический метр голубого топлива обходится в Орле в 6,37, новая стоимость будет известна только 30 июня.

Неизменным останется взнос на капитальный ремонт жилья. Напомним, в 2017 году правительство Орловской области установило минимальный размер платы – 6,6 рубля с квадратного метра общей площади жилого помещения.

Стоимость услуг по сбору и вывозу ТБО останется на прежнем уровне.

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