Орловский областной суд оставил в силе решение районного суда о взыскании с компании из Санкт-Петербурга ООО «Центурион» денег, которые под договору подряда она должна была заплатить нанятым на капремонт дома рабочим.

Люди не получили деньги за работу, произведенную еще в конце 2015-начале 2016 годов. И только сейчас добились не то, чтобы денег, а хотя бы справедливости и решения суда в свою пользу.

Как сообщает облсуд, в это время они были наняты штукатурами-малярами на ремонт фасада дома №11 в городе Ливны. Дом ремонтировался по программе капитального ремонта. Договор с «Центурионом» заключал орловский региональный «Фонд капитального ремонта». Как известно, реализацию этой программы полностью оплачивает население Орловской области своими ежемесячными взносами.

Получивший подряд на капитальный ремонт дома питерский подрядчик тут же нанял субподрядчика - ООО «РСУ-Проект» (впрочем, как сейчас это обычно делают, когда начинают мутить с денежными потоками и налоговыми платежами). А тот в свою очередь, нанял «свободных стрелков» – местных маляров-штукатуров.

Примечательно, что эти два юридических лица оказались взаимосвязанными (это выяснилось в ходе суда). Оцените красоту игры: директор ООО «РСУ-Проект» Спиридонов С.В. принимал участие в работе приемочной комиссии от лица ООО «ЦенТурион», а также занимал в нем должность заместителя директора, сообщили в областном суде.

Также выяснилось, что фирма (или фирмы) не заключали с людьми никаких юридических договоров. Просто наняли, как местных рабов, а потом не заплатили. Причем, решение суда, которое было вынесено в пользу рабочих, подрядчик (он же субподрядчик) попытался оспорить в областном суде. Но тут ему пришлось «умыться».

- Взаиморасчеты между Фондом капитального ремонта и ООО «ЦенТурион», а также между ООО «ЦенТурион» и ООО «РСУ-Проект» были произведены в полном объеме, что составляло значительные суммы. Вместе с тем труд истцов остался неоплаченным.

Установив взаимосвязь указанных юридических лиц, а также то, что строительные работы производились истцами в интересах ООО «ЦенТурион», получившего от Фонда вознаграждение за выполнение договора подряда, судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда решение районного суда оставила без изменения, апелляционную жалобу без удовлетворения, - рассказали о завершении этой истории в областном суде.

В целом, история очень показательная. В смысле того, что во всех тонкостях показывает, как проходят в Орловской области капремонты домов. Причем, повторимся, тонкости эти оплачивает население из своих карманов.

Вопрос, где были контролирующие органы, где был Фонд капремонта, который является заказчиком работ, в этой ситуации является риторическим. То есть не требующим ответа.