В Орле с 1 июля отменят маршруты троллейбусов № 5 «Железнодорожный вокзал — Госуниверситет-УНПК» и № 8 «Пер. Южный — Наугорское шоссе».

Троллейбусный маршрут № 5 ежедневно обслуживал 6-7 единиц троллейбусов, а на 8 маршруте работали 1-2-единицы.

Вместо этих маршрутов будет организован троллейбусный маршрут «Пер. Южный — Наугорское шоссе» ч/з улицы Герцена и Приборостроительная, сообщили в управлении городского хозяйства и транспорта администрации Орла.

На рейс будут выходить 12 единиц троллейбусов, а интервал движения будет примерно равен 10 минутам.

А с 27 декабря будет отменен автобусный маршрут № 47, который ходит от переулка Южного до Госуниверситета УНПК.