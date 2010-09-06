23 июня в Ливнах состоялась торжественная церемония «Лица года - 2017». Она приурочена к празднованию Дня города.

В числе почетных гостей – спикер областного Совета Леонид Музалевский, первый заместитель председателя регионального правительства Анатолий Мишанов, делегация из города-побратима Кобин, главы близлежащих муниципальных образований.

На торжестве были вручены дипломы и почетные ленты двум новым Почетным гражданам города Ливны. Это Григорий Жилин, более двадцати лет возглавлявший Ливенский политехнический колледж, преобразованный впоследствии в филиал Орловского государственного политехнического института и Николай Кобылкин, прошедший трудовой путь от ученика станочника до руководителя открытого акционерного общества «Промприбор».

За большой вклад в социально-экономическое развитие города Почетными грамотами губернатора и председателя областного Совета, почетными знаками "За заслуги перед городом Ливны" были награждены ливенцы самых разных профессий: учителя, врачи, социальные работники, строители, конструкторы, пожарные. Отмечены за победы во всероссийских соревнованиях и юные спортсмены.

Поздравляя жителей с праздником, спикер областного Совета Леонид Музалевский отметил, что всегда с большим удовольствием приезжает на ливенскую землю.

- Вы бережно храните память о делах своих земляков и достойно продолжаете их работу – за что отдельное спасибо. Общественное признание мастерства сегодняшних награждаемых – личный успех каждого из них, открытие талантов для города и пример для подражания остальным ливенцам- сказал он.