23 июня в Ливнах состоялась торжественная церемония «Лица года - 2017». Она приурочена к празднованию Дня города.

В числе почетных гостей – спикер областного Совета Леонид Музалевский, первый заместитель председателя регионального правительства Анатолий Мишанов, делегация из города-побратима Кобин, главы близлежащих муниципальных образований.

На торжестве были вручены дипломы и почетные ленты двум новым Почетным гражданам города Ливны. Это Григорий Жилин, более двадцати лет возглавлявший Ливенский политехнический колледж, преобразованный впоследствии в филиал Орловского государственного политехнического института и Николай Кобылкин, прошедший трудовой путь от ученика станочника до руководителя открытого акционерного общества «Промприбор».

За большой вклад в социально-экономическое развитие города Почетными грамотами губернатора и председателя областного Совета, почетными знаками "За заслуги перед городом Ливны" были награждены ливенцы самых разных профессий: учителя, врачи, социальные работники, строители, конструкторы, пожарные. Отмечены за победы во всероссийских соревнованиях и юные спортсмены.

Поздравляя жителей с праздником, спикер областного Совета Леонид Музалевский отметил, что всегда с большим удовольствием приезжает на ливенскую землю.

- Вы бережно храните память о делах своих земляков и достойно продолжаете их работу – за что отдельное спасибо. Общественное признание мастерства сегодняшних награждаемых – личный успех каждого из них, открытие талантов для города и пример для подражания остальным ливенцам- сказал он.  

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

ТОП-5 самых читаемых новостей 

1. Подрядчиков на строительство пешеходного моста в Орле не нашлось

2. Роспотребнадзор проверил Орловскую область на радиационную безопасность

3. Дело депутата облсовета Андрея Чижова передано в суд

4. В Орле экс-полицейского за взятку оштрафовали на 3,5 млн рублей

5. В Мценске с городских клумб выкопали 700 цветов

 

 

  

Несколько слов

Русским народом управлять несложно, только бесполезно. Всё равно именно тебя обвинят во всех смертных грехах.
Александр II

 

Реклама на cайте 

 

Наши рекламные предложения заслуживают внимания. Подробнее

 

 

Лампы преткновения

О проблемах исполнения энергосервисного контракта, предусматривающего замену устаревших приборов уличного освещения на новые, орловские СМИ писали много раз. Читать далее

Орловцы собирают деньги для девушки, попавшей в тяжелое ДТП

Поиск

ВОПРОСЫ ДНЯ

77 орловских дворов, которые отремонтируют в этом году - список

Будущее без тайн

Что несут новые технологии — безопасность и комфорт или угрозу личному пространству? РБК - читать

МЫ ВКОНТАКТЕ