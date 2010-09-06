В рамках пилотного проекта с 1 июля в Орловской области введены «прямые выплаты» соцпособий, сообщил на пресс-конференции 22 июня управляющий Орловским реготделением Фонда соцстрахования Олег Ревякин.

Так называемые «прямые выплаты» помогут получать пособия без задержек:  напрямую из Фонда социального страхования, минуя работодателя. Это  касается в первую очередь пособий по временной нетрудоспособности, то есть выплат по больничным листам.

Работодатели теперь будут перечислять взносы за своих работников в полном объёме, не минусуя расходы на соцпособия, которые теперь распределяет и выплачивает Фонд соцстраха.

- Новшества коснутся граждан, работающих по трудовым договорам и работодателей. Это не повлияет ни на размер пособий, ни на методику их расчета. Изменится схема взаимодействия работодателя с Фондом и работниками, порядок уплаты взносов в ФСС РФ и порядок заполнения отчетности, - пояснил Олег Ревякин.

Организации с численностью более 25 человек должны представлять информацию в электронном виде. Остальные – по желанию.

Мамочки, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет впервые получат пособия по новой схеме уже в первых числах августа.

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