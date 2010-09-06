3 августа, накануне Дня города, Первая городская управляющая компания наградила победителей конкурса «Мой дом. Мой район. Мой город».

В этом году в зале ТРК ГРИНН, где прошло торжественное мероприятие, было много детей, ведь впервые их награждали за активную помощь в работе старших.

Конкурс завершен, но красивые дворы и подъезды продолжают радовать всех его участников.

В зале собрались более 250 участников конкурса, это инициативные жители многоквартирных домов из всех районов Орла, а также представители управляющих компаний. Многие были на таком мероприятии впервые, хотя проводится оно уже шестой год.

- В этом году у нас появилось много новых участников, - отмечает генеральный директор Первой городской управляющей компании Александр Касьянов. - Причем это достаточно молодые люди, те, кто неравнодушно относится к своему дому и к своему двору. Многие из них помогали делать презентации, активно участвовали в благоустройстве дворов, внесли свой вклад в победу на конкурсе.

Конкурс ежегодно проводится среди многоквартирных домов, которые обслуживаются организациями группы Первой городской управляющей компании. Основные номинации: «лучший дом», «лучший двор», «лучший подъезд». В этом году заявки поступили от 49 многоквартирных домов.

В церемонии награждения приняли участие Евгений Гришин, помощник губернатора и председатель правительства Орловской области, Геннадий Сафонов, заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов — председатель комитета по строительству и ЖКХ, Иван Мосякин, председатель областной общественной организации Союза пенсионеров России, Сергей Мерзликин, заместитель главы администрации города Орла.

Главный итог конкурса подвел в своем выступлении Александр Касьянов:

- Для наших управляющих компаний помощь участникам конкурса – не общественная нагрузка, это наша работа. Конкурс стимулирует активность и жителей, и управляющих компаний. Всем нравится, когда во дворе красиво. Но когда люди сами участвуют в создании этой красоты, они по-другому, более бережно, относятся к месту, где живут.

Список победителей в номинациях конкурса «Мой дом. Мой район. Мой город»

1 место в номинации «Лучший дом» среди домов этажностью более пяти : дом № 3 по улице Циолковского

2 место в номинации «Лучший дом» среди домов этажностью более пяти: дом № 7, корпус 2 по улице Авиационная

3 место в номинации «Лучший дом» среди домов этажностью более пяти: дом № 54 по улице 1-я Курская

1 место в номинации «Лучший дом» среди домов этажностью до пяти: дом № 3 по улице Абрамова и Соколова

2 место в номинации «Лучший дом» среди домов этажностью до пяти: дом № 41 по улице Выставочная

3 место в номинации «Лучший дом» среди домов этажностью до пяти: дом № 5 по переулку Южный

1 место в номинации «Лучшая дворовая территория» среди домов этажностью более пяти: дом № 5 по улице Паровозная и дом № 4 по улице Блынского

2 место в номинации «Лучшая дворовая территория» среди домов этажностью более пяти: дом № 37 по улице Рощинская и дом № 4 по переулку Светофорный

3 место в номинации «Лучшая дворовая территория» среди домов этажностью более пяти: дом № 31 по улице 4-я Курская

1 место в номинации «Лучшая дворовая территория» среди домов этажностью до пяти: дом № 22 по улице Октябрьская и дом № 193 по улице Комсомольская

2 место в номинации «Лучшая дворовая территория» среди домов этажностью до пяти: дом № 26 по улице Лескова и дом № 390 по улице Комсомольская

3 место в номинации «Лучшая дворовая территория» среди домов этажностью до пяти: дом № 213 по улице Октябрьская

1-ое место в номинации «Лучший подъезд» среди домов этажностью более пяти: подъезд № 2 дома № 3 по улице Циолковского и подъезд № 8 дома № 93 по улице Нормадия-Неман

2 место в номинации «Лучший подъезд» среди домов этажностью более пяти: подъезд № 3 дома № 4 по переулку Светофорный

1-ое место в номинации «Лучший подъезд» среди домов этажностью до пяти: подъезд № 2 дома № 213 по улице Октябрьская и подъезд № 4 дома № 388 по улице Комсомольская

2 место в номинации «Лучший подъезд» среди домов этажностью до пяти: подъезд № 2 дома № 41 по улице Выставочная

3 место в номинации «Лучший подъезд» среди домов этажностью до пяти: подъезд № 3 дома № 16 по улице Гуртьева

За креативный подход к оформлению дворовой территории в конкурсе «Мой дом, мой район, мой город» награждены

- дом № 2 по переулку Светофорный

- дом № 11 по улице Ломоносова

1 место в номинации «Лучшая презентация объекта конкурса «Мой дом, мой район, мой город»: Цуприкова Антонина Филипповна – председатель Совета собственников дома № 11 по улице Ломоносова

2 место в номинации «Лучшая презентация объекта конкурса «Мой дом, мой район, мой город»: Комарова Анастасия Николаевна – председатель Совета собственников дома № 193 по улице Комсомольская

3 место в номинации «Лучшая презентация объекта конкурса «Мой дом, мой район, мой город»: Тарасова Татьяна Александровна – представитель инициативной группы дома № 22 по улице Октябрьская