В среднем около 250 тысяч туристов приезжают в Орловскую область на сутки, не останавливаясь на ночлег, сообщает пресс-служба облправительства.

А еще около 100-120 тысяч туристов, посетившие регион, воспользовались услугами гостиниц.

Номерной фонд Орловской области составляет более 1500 номеров.

Шесть туристических компаний в области организуют туры по достопримечательностям Орловщины.

В связи с активным ростом самостоятельных путешествий и увеличение количества туров выходного дня в регионе разрабатывают мобильное приложение для индивидуальных туристов, сообщили в Управлении культуры и архивного дела Орловской области.