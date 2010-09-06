На совещании 3 августа в администрации области обсудили вопросы подготовки региона к отопительному сезону, сообщает пресс-служба администрации области.

В настоящее время готовность жилфонда к холодам составляет порядка 67%, источников теплоснабжения – почти 60%, такой же показатель готовности у детских садов и школ.

В Орле из 1929 многоквартирных жилых домов к началу отопительного сезона готовы 1487. Из 261 км тепловых сетей к холодам подготовлены 182 км.

Первый заместитель губернатора Александр Бударин назвал отстающие районы, где степень готовности к отопительному сезону достаточно низкая. Это Малоархангельский, Урицкий, Свердловский, Шаблыкинский районы. Он отметил, что данная работа в регионах взята на жесткий контроль