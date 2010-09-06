В Верховском районе местный житель задолжал 18 тысяч рублей за 21 штраф ГИБДД, сообщает пресс-служба УФССП по Орловской области.

От оплаты мужчина всячески уклонялся. Судебные приставы обратились в суд, с заявлением о временном ограничении действия водительского удостоверения должника.

Такое право у судебных приставов появилось с 2016 года.

На судебное заседание должник явился, но в ходе слушания дела попросил у судьи объявить перерыв.

Через час должник объявил о полном погашении своей задолженности, что явилось основанием для прекращения заседания.