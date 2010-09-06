В городском парке культуры и отдыха Орла пройдет мини-турнир по силовому экстриму «Успеть за 60 секунд».

Мероприятие состоится 6 августа. Начало в 14.00.

Силачи соберутся напротив колоннады в горпарке. Организатору турнира сообщили, что в турнире заявлены пять упражнений.

Это жим бревна весом в 100 кг на количество раз, переноска «колодца» весом 250 кг на максимальную дистанцию, становая тяга автомобиля на количество раз, кантовка покрышки весом 320 кг и богатырское коромысло весом 300 кг.

Каждое заявленное упражнение спортсмены должны выполнить за 60 секунд.

Кроме того, зрителей турнира ждет выступление танцевальных коллективов, а так же силовое шоу «Богатырские Забавы».

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