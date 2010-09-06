Рабочие муниципального предприятия «Зеленстрой» на улицах Орла установили еще две топиарные фигуры, сообщает пресс-служба городской администрации.

На площадке перед театром «Свободное пространство» появился топиарный «Контрабас».

А неподалеку от Богоявленского собора установили инсталляцию «Орловская крепость».

С начала лета в Орле были устанофлены топиарные фигуры «Гармонь», «Лошади», «Орден Отечественной войны», «Земной шар», «Открытая книга», «Пчела».

Кроме того, работники «Зеленстроя» отремонтировали на улице Комсомольской фигуру «Орел», а также сегодня завершены работы по реставрации композиции «Медведи», расположенной перед входом в городской парк культуры и отдыха.