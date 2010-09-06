С начала 2017 года территориальное управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям выявило 34 правонарушения, связанных с нанесением существенного вреда состоянию почвы.

Штрафы за такие правонарушения на юридических лиц составляют до 80000 рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток, сообщили в ведомстве.

В ходе строительства дорог или прокладки трубопроводов, на территории области выявлены нарушения с нанесением вреда почвам на площади 2,5 га.

Сумма причиненного вреда составила 11 млн. 724 тыс. руб.

Управление Россельхознадзора призывает всех землепользователей соблюдать установленные требования земельного законодательства.