На территории сквера «Вечный огонь» в Мценске начались работу по благоустройству.

Подрядчики заменят плитку на центральной площадке и у памятника воинам-освободителям, на тротуарах появится асфальтно-бетонное покрытие.

На главной аллее сквера появится тактильная плитка, сообщает телеканал «Мценск».

Кроме того, по периметру сквера появится новое металлическое ограждение. Также программой благоустройства предусмотрены работ по отводу поверхностных вод.

Стоимость реконструкции составил 3 млн рублей.

Работы ведутся в рамках проекта по формированию современной городской среды.

Кроме сквера «Вечный огонь», в программу реализации проекта вошли 11 дворовых территорий и общественная территория на улице Машиностроителей.