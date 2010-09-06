Соревнования по рукопашному бою на кубок Ивана Грозного в Орле начнутся на час раньше запланированного.

Турнир пройдет в ТМК «ГРИНН» 5 августа в 18.00, сообщили в пресс-службе облправительства.

В соревнованиях примут участие многократные чемпионы по рукопашному бою Роман Копылов, Максим Ефрменко, Шамиль Джахбаров, Жохонгир Жумаев и другие.

На соревнованиях также будет представлена зрелищная программа трюковым шоу, а также выступлениями музыкантов.

Соревнования из Орла покажут в прямом эфире телеканала «Матч Боец».