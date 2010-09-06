В деревне Вязки Орловского района прошло торжественное открытие мемориала военной семье.

В мемориал входят два памятных знака «Детям войны» и «Матерям войны». Памятники установлены в том месте, где в 1943 году шли ожесточенные  бои стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Леонтия Гуртьева.

Инициатором установки памятных знаков стали члены общественной организации «Дети войны». Деньги на монументы собирались из добровольных пожертвований. Собрали сумму около 600 тысяч.

Ранее на территории мемориала в деревне Вязки был установлен обелиск с именами 127 солдат, отдавших свои жизни в кровопролитных битвах за Орел. 

В мероприятии приняли участие лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов, губернатора региона Вадим Потомский, член Совета Федерации РФ Василий Иконников, глава района Юрий Парахин, местные жители.

Память о погибших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания. Активисты молодежных движений зажгли свечи у мемориала, орловцы возложили цветы.

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