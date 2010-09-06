Сегодня в Орле открыли центр клиентского обслуживания Орловского регионального отделения Фонда социального страхования РФ.

Клиентский центр расположен на улице Степана Разина, д. 3а. Время работы центра с 9.00 до 18.00 по будням.

В новом центре физические и юридические лица могут получить любые услуги от Фонда социального страхования – от назначения и выплаты социальных пособий до приема расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам.

Как рассказал управляющий Орловского регионального отделения Олег Ревякин, ранее услуги социального страхования представлялись в двух разных помещениях. В новом едином современный офис есть все необходимое для удобства клиента.

В центре предусмотрены 56 рабочих мест, просторный клиентский зал с 18 окон приема граждан. Также офис оборудован системой электронной очереди.

Большое внимание уделили созданию доступной среды для инвалидов. В центре предусмотрены пандусы, опорные поручни, тактильная разметка, приспособления для костылей и многое другое.

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Следовать строгим указаниям, изложенным в этих информационных листках, вовсе необязательно. Подробнее.

  

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