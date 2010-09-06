Снимки своего разрушающегося дома № 68, жители прислали в редакцию нескольких изданий. Они серьезно опасаются, что их дом 1955 года постройки рухнет, как карточный домик.

В апреле этого года жители уже жаловались на трещины в стенах своего дома. Тогда на встречу с жителями отправились представители ОНФ и городские власти.

Жильцы провели общественников и представителей власти по квартирам, показали трещины, которые образовались на стенах, ведь дом ни разу капитально не ремонтировался.

Тогда управляющая организация ООО «ДЭЗ №5» выполнила усиление трех аварийных столбов в подвале. На столбах сделана стяжка металлом, забетонировано основание.

А сам дом включили в программу капремонт на 2018 год.

Городские чиновники оперативно отреагировали на жалобы жителей. Сегодня в администрации города замглавы города Артем Митасов провел совещание с участием представителей городского управления безопасности, управления городского хозяйства и транспорта, жилищного отдела, правового управления, где обсудили первоочередные меры по исправлению ситуации, сложившейся с домом № 68 на набережной Дубровинского.

Кроме того, специалисты управляющей компании уже обследовали стену дома. А на завтра  запланировали проведение страховочных мероприятий по укреплению стены и для предотвращения развития дальнейшей деформации.

Администрация города Орла повторно обратится в Правительство Орловской области по включению дома № 68 в программу капитального ремонта на 2017 год.

 

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ПОВЕРКА ВОДОСЧЕТЧИКОВ: НЕ ТОРОПИТЕСЬ ИСПОЛНЯТЬ

Орловцы стали обнаруживать в своих почтовых ящиках извещения о коллективной поверке водосчетчиков.

Следовать строгим указаниям, изложенным в этих информационных листках, вовсе необязательно. Подробнее.

  

Несколько слов

Русским народом управлять несложно, только бесполезно. Всё равно именно тебя обвинят во всех смертных грехах.
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